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'ın yıldızı ameliyat edildi

'dan son dakika sakatlık açıklaması geldi. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı Rizespor maçında sakatlanan Andone'nin ameliyat edildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 19:39 Son Güncelleme: 9.7.2020 19:40 ABONE OL
Galatasaray'ın yıldızı Florin Andone ameliyat edildi

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncumuz Florin Andone, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatı geçirmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz.

BRIGHTON'A GERİ DÖNECEK

Brighton menajeri Graham Potter, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçta sezonu kapatan Florin Andone'nin sakatlığı ve geleceği hakkında konuşmuştu.

Potter, sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone'nin sezonu kapatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Florin için önceliğimiz şu anda bu. İyileşmesi için ona yardım edeceğiz. Sahalara en hızlı şekilde geri dönmesi için neler yapabiliriz, buna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'ın yıldızı Florin Andone ameliyat edildi
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