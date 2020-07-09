Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

Sarı-lacivertli oyuncu, "Futbolu çok seviyorum. Belki de oyuna girdikten sonra gol atmayı Allah bana bu yüzden nasip ediyor. Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. Eğer bırakma kararı alırsam benim için kolay olmayacak" diye konuştu. (Fotomaç)