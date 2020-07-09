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Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

'nin 40'ına merdiven dayamış kaptanı yaptıklarıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen oynadığı süre zarfında takıma maksimum katkıyı veren kaptan, mücadelesinde attığı nefis golle 1 puanı kurtaran isim oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre'nin 1 yıl daha oynamasını istiyor.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 08:03 Son Güncelleme: 9.7.2020 08:08 ABONE OL
Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

'de sezon sonunda sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen 'nun 'futbola devam etmesi' bir kez daha gündemde.

Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

39 yaşındaki yıldız, maçında oyuna girdikten sonra attığı nefis golle takımını bir kez daha yenilgiden kurtardı.

Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

Taraftarlar, eylül ayında 40 yaşına girecek oyuncunun bir yıl daha oynamasından yana.

Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

Sosyal medyada, "Yıllanmış şarap gibi", "Hamle oyuncusu olarak bile önemli katkı sağlar", "Bu takımda rahat oynar" yorumları yapıldı.

Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

da geçtiğimiz haftalarda, Emre'nin 1 yıl daha sahada kalması düşüncesinde olduğunu açıklamıştı. Emre ise kesin kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın

Sarı-lacivertli oyuncu, "Futbolu çok seviyorum. Belki de oyuna girdikten sonra gol atmayı Allah bana bu yüzden nasip ediyor. taraftarı bize inansın. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. Eğer bırakma kararı alırsam benim için kolay olmayacak" diye konuştu. (Fotomaç)

Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın
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Taraftardan inanılmaz talep! Emre 1 yıl daha sahada kalsın
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