Fenerbahçe'den Diego Perotti'ye teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir hamle daha yaptı ve Roma'da forma giyen Diego Perotti ile görüşmelere başladı.



TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe kısa bir süre içerisinde transfere nokta koyacak" denildi.



Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da forma giydi.