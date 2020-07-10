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'ye 2 dünya yıldızı stoper!

sezon için çalışmalarını sürdüren 'de, gündem stoper transferi. Bu sezon özellikle defans hattında sıkıntılar çeken Kanarya, sezon başından bu yana Jailson'u stoper oynatmak zorunda kalmış ve Brezilyalının hataları sonucunda birçok puan kaybedilmişti. Önümüzdeki yıl bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak isteyen Fenerbahçe, iki dünya yıldızıyla birden anlaşmaya vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:56 Son Güncelleme: 10.7.2020 09:59 ABONE OL
Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Kanarya'nın bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopmasındaki ana nedenlerden biri de savunmasında yaşadığı ve bir türlü çözemediği problemlerdi.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

'de bu sezon savunmanın göbeğinde Simon Falette, , Jailson, Zanka, Luis Gustavo, , Sadık Çiftpınar, Adil Rami forma giydi.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Ancak bu isimlerden sezon boyunca doğru bir ikili çıkmadı. Bu da sarı-lacivertlileri yarışta çok zorladı ve haftalar öncesinden ümitlerinin tükenmesine sebep oldu.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

ÜST DÜZEY BİR İSİM

gelecek sezonun planlamasını yaparken stoper hattına gözü kapalı forma verilecek bir isim arıyor.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Sarı-lacivertliler bu sebeple büyük bir tecrübeye gittiler. Sezon sonunda Tottenham ile kontratı sona erecek olan Jan Vertonghen ile görüşen Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Belçikalı stoper kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde oynadı. Ajax altyapısından çıktıktan sonra 12.5 milyon euro'ya Tottenham'a oldu. 8 sezondur da 'de boy gösteriyor.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

2. YILDIZ İTALYA'DAN!

Bir süredir Roma'nın 29 yaşındaki stoperi ile ilgilenen sarı-lacivertli yöneticiler sonunda bu hem İtalyan kulübü hem de Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Roma 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi yeni sezonda kadroda düşünmediği için bu transferin bitmesi kolay oldu.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Fenerbahçeli yöneticiler Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünü 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Sambacı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. yılda 2 milyon Euro alacak.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Roma'da 4 sezondur forma giyen Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 4 kez oynarken yedek kulübesinin gediklisi oldu.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!

Sadece 4 resmi maçta oynayan Brezilyalı futbolcu hiçbir zaman teknik direktör Paulo Fonseca'nın gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!
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Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı stoper!
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