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' Lemina'yı istemiyor'

'a sezon başında kiralık olarak katılan ancak genel olarak sakatlıklarla boğuşan , sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Gelen haberlere göre Gabonlu yıldız takımda kalmak istese de Galatasaray yıldız ismi düşünmüyor. İşte detaylar ve Lemina'nın alternatifi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:45 ABONE OL
'Galatasaray Lemina'yı istemiyor'

Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan ancak aldığı yıllık ücret nedeniyle gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Mario Lemina'nın, Southampton yetkilileriyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Gabonlu yıldızın, Galatasaray'da kalmak için tüm şartları zorladığı ifade edilirken, sarı kırmızılıların oyuncuya sıcak bakmadığı dile getirildi.

LEMINA'NIN YERİNE BELLEGARDE
Africafootunited'ın aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Galatasaray, Lemina yerine Jean-Ricner Bellegarde'yi transfer etmek istiyor ve bu sebeple Lemina ile yolları ayıracak.

Mario Lemina, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 1 gol üretti ve 2228 dakika sahada kaldı.

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'Galatasaray Lemina'yı istemiyor'
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