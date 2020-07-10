'Galatasaray Lemina'yı istemiyor'

Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan ancak aldığı yıllık ücret nedeniyle gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Mario Lemina'nın, Southampton yetkilileriyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Gabonlu yıldızın, Galatasaray'da kalmak için tüm şartları zorladığı ifade edilirken, sarı kırmızılıların oyuncuya sıcak bakmadığı dile getirildi.

LEMINA'NIN YERİNE BELLEGARDE

Africafootunited'ın aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Galatasaray, Lemina yerine Jean-Ricner Bellegarde'yi transfer etmek istiyor ve bu sebeple Lemina ile yolları ayıracak.

Mario Lemina, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 1 gol üretti ve 2228 dakika sahada kaldı.