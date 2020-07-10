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Galatasaraylı 2 yıldız 'ye önerildi! Flaş gelişme

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip ve , flaş bir transfer alışverişine girebilir. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in takımda düşünmediği iki yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak gelecek yıl sarı-lacivertlilerde sportif direktörlüğe oturacak olan , Galatasaray'ın eski iki yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 11:52 Son Güncelleme: 10.7.2020 11:55 ABONE OL
Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'de çalışmaları son sürat devam ediyor.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

Sarı-lacivertlilerde operasyonu yöneten isimlerin başında gelen hedefteki isimlerle görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

Birçok isimle temas halinde olan 39 yaşındaki isme sürpriz öneriler geldi.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu gelişmesine göre menajerler, 'na 'ın 2 futbolcusu ve Mbaye Diagne'yi önerdi.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

Babel sezonu Ajax takımında kiralık olarak tamamlarken, Diagne'nin ise ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

Hollandalı futbolcunun 2022, Senegalli golcünün ise 2023 yılına kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

FENERBAHÇE ONYEKURU VE BRUMA'YI İSTİYOR!

Öte yandan Uzundurukan, 'nin 'dan ayrılan Henry Onyekuru ve yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Bruma ile ilgilendiğini ifade etti.

Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme
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Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme
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