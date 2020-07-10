Galatasaraylı 2 yıldız Fenerbahçe'ye önerildi! Flaş gelişme

FENERBAHÇE ONYEKURU VE BRUMA'YI İSTİYOR!

Öte yandan Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Bruma ile ilgilendiğini ifade etti.