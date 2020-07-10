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Mariano ile görüşüyor!

'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano için, teknik direktör kalsın raporu vermişti. Ancak basınında çıkan haberlere göre yıldız futbolcu ile görüşme halinde.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:52 ABONE OL
Mariano Atletico Mineiro ile görüşüyor!

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Galatasaray'da, performansıyla Fatih Terim'i memnun eden isimlerden olan Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, Brezilyalı beke mevcut maaşının yarısını önererek bir yıl daha kontrat teklifinde bulunduğu ifade edilmişti. Brezilya basınından Globo Esporte ise sürpriz gelişmeyi duyurdu...

Fotomaç'ın derlediği habere göre oyuncunun eski takımı Atletico Mineiro, tecrübeli isim için yeniden devreye girdi. Oyuncunun menajeri Marcelo Rabalinho ile iletişime geçen kulübün transferde avantajlı olduğu belirtiliyor. Görüşmelerde ilerlemeye kaydedildiği aktarılırken, transferde anahtar rolü Atletico Mineiro'nun hocasu Jorge Sampaoli'nin oynadığı bildirildi. 34 yaşındaki sağ bekin geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'a 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer olan Mariano, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 103 maçta 2 gol atarken 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

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Mariano Atletico Mineiro ile görüşüyor!
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