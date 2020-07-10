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Yine Falcao yine kriz!

'a transfer olduğunda binlerce sarı-kırmızılı taraftarın havaalanına karşılamak için akın ettiği , beklentilerin çok uzağında kaldı. Sakatlıklardan dolayı sezonun büyük bölümünü kaçıran Kolombiyalı yıldız, şimdi de sağlık ekibinin oynayabilir raporuna rağmen oynamak istemiyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:57 ABONE OL
Yine Falcao yine kriz!

Galatasaray'da sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kritik maçlarda görev alamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep FK maçında sakatlanan yıldız futbolcunun arka adelesinde 1. derece zorlanma tespit edilmişti. Normalde 1 haftada sahalara dönmesi gereken Kolombiyalı yıldız son 3 maçta forma giyemedi.

Takvim'de yer alan habere göre sağlık kurulunun "Oynar" raporuna rağmen Falcao'nun "Ağrılarım var" dediği ve sahaya çıkmak istemediği belirtiliyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 22 maça çıkan Falcao, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Yine Falcao yine kriz!
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