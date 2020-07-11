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Ankara Demir ve Şanlıurfaspor futboldan çekildi

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Ankara Demir ve Şanlıurfaspor futboldan çekildi
Ankara Demir ve Şanlıurfaspor futboldan çekildi
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, TFF'nin play-off kararını protesto ederek ligden çekildi ve play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca futbol şubesini kapatacağını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu. Ankara ekibi, 28 haftası geride kalan Kırmızı Grup'ta 57 puanla lider Bandırmaspor'un 3 puan gerisinde bulunuyordu. Daha sonra ise 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor, matematiksel olarak küme düşen tek takımın kendileri olmadığını belirterek, küme düşürülmelerine isyan edip futboldan çekildiklerini açıkladı.

Denizlispor'dan Ben Youssef için tutanak
Yukatel Denizlispor'da sözleşmesinin bittiği iddiasıyla kentten ayrılan Ben Youssef hakkında işlem başlatıldı. Futbolcunun katılmadığı antrenmanları notere tespit ettiren yönetim yasal işlem başlatacak. Öte yandan sağ el tarak kemiği kırılan kaleci Tolgahan, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Turkcell ile G.Antep FK arasında dijital iş birliği
Trabzonspor, G.Saray, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'la dijital iş birliği yapan Turkcell, şimdi de Gaziantep Futbol Kulübü'nün dijitalleşme sürecini başlattı. Anlaşmaya göre Turkcell, kırmızısiyahlı taraftarlara özel iki ek paketi satışa sundu. 'Kırmızı Siyah' ve 'Tam Destek' adı verilen dijital paketler sayesinde taraftarlar, Turkcell'in dijital servislerinden yararlanıp, kulüplerine de destek verecekler.

Dokuz pozitif vaka çıktı Nashville kepenk indirdi
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, 9 futbolcusunun Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle lig turnuvasından çekildi. Nashville, 10 futbolcusunda virüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.

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Ankara Demir ve Şanlıurfaspor futboldan çekildi
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