Ankara Demir ve Şanlıurfaspor futboldan çekildi

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, TFF'nin play-off kararını protesto ederek ligden çekildi ve play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.Ankara ekibi, 28 haftası geride kalan Kırmızı Grup'ta 57 puanla lider Bandırmaspor'un 3 puan gerisinde bulunuyordu. Daha sonra ise 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor,küme düşürülmelerine isyan edip futboldan çekildiklerini açıkladı.Yukatel Denizlispor'da sözleşmesinin bittiği iddiasıyla kentten ayrılan Ben Youssef hakkında işlem başlatıldı. Futbolcunun katılmadığı antrenmanları notere tespit ettiren yönetim yasal işlem başlatacak. Öte yandan sağ el tarak kemiği kırılan kaleci Tolgahan, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.Trabzonspor, G.Saray, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'la dijital iş birliği yapan Turkcell, şimdi de Gaziantep Futbol Kulübü'nün dijitalleşme sürecini başlattı. Anlaşmaya göre Turkcell, kırmızısiyahlı taraftarlara özel iki ek paketi satışa sundu.veadı verilen dijital paketler sayesinde taraftarlar, Turkcell'in dijital servislerinden yararlanıp, kulüplerine de destek verecekler.Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, 9 futbolcusunun Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle lig turnuvasından çekildi. Nashville,turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.