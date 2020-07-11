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Valladolid 0-1 | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 36'ıncı haftasında deplasmanda 'ın formasını giydiği Valladolid ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Katalan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Quique Setien'in öğrencileri maç fazlasıyla lider ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 23:14 ABONE OL
Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Valladolid, Barcelona'yı konuk etti.

Nuevo Jose Zorrilla'da oynanan zorlu mücadele Barça'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 15. dakikada Arturo Vidal kaydetti. Barça bu sonuçla puanını 79'a yükseltip lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Valladolid maçında rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Arjantinli yıldız, Vidal'e yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu. Messi'nin ligde 22 de golü bulunuyor.

ENES ÜNAL SONRADAN DAHİL OLDU

Valladolid'de forma giyen Milli futbolcumuz Enes Ünal zorlu Barcelona karşılaşmasının 46'ıncı dakikasında oyuna dahil oldu.

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Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU
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