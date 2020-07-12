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1-2 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 9 kişi tamamladığı zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Hatayspor TFF 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala puanını 63'e çıkardı ve tarihinde ilk kez 'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:33 Son Güncelleme: 12.7.2020 19:39 ABONE OL
Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor ile Hatayaspor karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

HATAYSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Hatayspor bu sonuçla puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZDI

TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile aynı başarıya imza attı ve tarihe geçti.

Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor, Gaziantep FK'dan sonra Hatayspor'u da Süper Lig'e çıkardı.


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Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU
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