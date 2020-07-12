TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor ile Hatayaspor karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
HATAYSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Hatayspor bu sonuçla puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZDI
TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile aynı başarıya imza attı ve tarihe geçti.
Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor, Gaziantep FK'dan sonra Hatayspor'u da Süper Lig'e çıkardı.