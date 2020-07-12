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'da Griezmann şoku

İspanyol devi 'da sakatlandı. Fransız yıldızın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiği duyurulurken, sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 15:17 ABONE OL
Barcelona'da Griezmann şoku

Barcelona Kulübü, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi. İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

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Barcelona'da Griezmann şoku
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