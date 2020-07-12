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'nin listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşıp 6 yıllık hasreti dindirmek isteyen , gözünü transfere dikti. Sportif direktörlüğe oturacak olan Emre Belözoğlu'nun raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, yıldız isimlerin peşine düştü. Kanarya'nın listesi de ortaya çıktı. İşte imza attırılmak istenen 8 yıldız isim...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 08:39 Son Güncelleme: 12.7.2020 08:46 ABONE OL
Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Gelecek sezon için transfere hız veren 'de görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

İlk olarak Diego Perotti için Roma'ya resmi teklifini ileten yönetim rotayı ile 'e çevirdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kaan'ı ikna etmeye çalışırken, kulübü ile de pazarlık masasına oturacak.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

forması ile bu sezon 7 gol atan stoper Alpaslan için de teklif hazırlandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

LİMİT KARARI BEKLENİYOR

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile daha önce anlaşma sağlayan yönetimin, resmi imzaları attırmak içinse 'nin gelecek sezon için açıklayacağı harcama limitlerini beklediği dile getirildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Covid-19 nedeniyle esnetilmesi beklenen harcama limitleri istenen düzeye gelirse kaliteli 1-2 yabancı yıldızın daha kadroya katılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Fenerbahçe'nin diğer yıldız transfer hedefleri ise şöyle;

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Trezeguet

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Gustavo Scarpa

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Artem Dzyuba

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

Jan Vertonghen

(Fotomaç)

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Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim
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