Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 8 yıldız isim

İlk olarak Diego Perotti için Roma'ya resmi teklifini ileten yönetim rotayı Kaan Ayhan ile Alpaslan Öztürk'e çevirdi.
Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kaan'ı ikna etmeye çalışırken, kulübü Fortuna Düsseldorf ile de pazarlık masasına oturacak.
LİMİT KARARI BEKLENİYOR
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile daha önce anlaşma sağlayan yönetimin, resmi imzaları attırmak içinse TFF'nin gelecek sezon için açıklayacağı harcama limitlerini beklediği dile getirildi.
Covid-19 nedeniyle esnetilmesi beklenen harcama limitleri istenen düzeye gelirse kaliteli 1-2 yabancı yıldızın daha kadroya katılması hedefleniyor.
Fenerbahçe'nin diğer yıldız transfer hedefleri ise şöyle;
Trezeguet
Gustavo Scarpa
Artem Dzyuba
Jan Vertonghen
(Fotomaç)