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Son dakika: 'tan flaş Boateng açıklaması!

'in 31. haftasında ile 'ta oynanan karşılaşmanın ardından ağrıları nedeniyle antrenmana çıkamayan 'in durumu merak ediliyordu. Kulübü, yıldız futbolcusu Boateng'in sağlık durumu ile ilgili flaş bir açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 12:40 Son Güncelleme: 12.7.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Boateng açıklaması!

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından ağrıları nedeniyle antrenmana çıkamayan Kevin Prince Boateng'in durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcusu Boateng'in sağlık durumu ile ilgili flaş bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir.

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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Boateng açıklaması!
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