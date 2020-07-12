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Ümraniyespor 2-3 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'den 'e çıkma mücadelesi veren , 33. hafta maçında Ümraniyespor'u yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Puanını 58 yapan Adana Demirspor, ilk 2 şansını sürdürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:56 ABONE OL
Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde zirve yarışındaki Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılama konuk ekip Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

9. dakikada Tarık'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Erkan Zengin, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1

21. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Bahadır düşürüldü ve hakem Suat Arslanboğa bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gimbert kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

29. dakikada bu kez Dibba ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin ilk penaltıda olduğu gibi topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-2

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Süzen'in ceza sahasına yaptığı ortada Gimbert kafayı vurdu, kaleci Kurtuluş bu pozisyonda gole izin vermedi.

50. dakikada Hasic'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac kafayı vurdu. Kaleci Kurtuluş'un dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erkan Zengin rakibinden sıyrılıp soldan bindiren Dibba'yı gördü. Savunmanın arkasına sarkan Dibba kalecinin üzerinden şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-3

58. dakikada Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş'un müdahalesi sonrasında Fernandes yerde kalırken, hakem Suat Arslanboğa, dördüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan Süzen farkı 2'ye indirdi. 1-3

66. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gökhan Süzen ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Ajdin Hasic topu filelere gönderdi. 2-3

79. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortasına Mücahit kafa ile vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

89.dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta topu Burak, rahatlıkla kontrol etti.

90+4.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Hasic'in şutunu kaleci Kurtuluş çeldi. Dönen topu Adana Demir savunması uzaklaştırdı.

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Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)
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