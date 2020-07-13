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'dan 'ye sert sözler!

Hatayspor'un 'e çıkmayı garantilediği karşılaşmada rakibi 1. Lig'e veda eden 'du. Karşılaşmada turuncu-beyazlı ekibin futbolcusu , rakibine yaptığı sert müdahale ile şanssız bir sakatlığa sebep olmuştu. Karşılaşmanın ardından sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:09 ABONE OL
Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Hatayspor'la oynadıkları maç sonrası rakibini kutlayıp Süper Lig'de başarılar diledi. "Bu maç ligin özeti gibi oldu" ifadesini kullanan Demirbakan, kırmızı kart gören oyuncusu Eze'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Demirbakan, Eze'nin saha içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek, maçta oynatacak oyuncu seçeneğinin fazla olmaması nedeniyle kendisine kadroda yer verdiğini kaydetti.

Basit pozisyonlardan yararlanamadıklarını ve rakiplerinin "bedava" bir gol bulduğunu ifade eden Demirbakan, "Benim için bulunduğum kulübün manevi şahsiyeti önemlidir. Onu korumak için oynarım. Ekmek parası kazanıyorsam o kulüpten onun manevi değerlerine saygı gösteririm. Bu takıma kimler geldi kimler gitti. Eze'ye mi kaldı bu kulüp? Ağrıma giden bu. Tam açıdan bakarsak hatanın çoğunluğu bu adamda. Bütün konuşmamı da buna ayırdım. Olmadı. Buradan taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Demirbakan sözlerini, "Adanaspor'un bu duruma düşmesinin birinci sebebi Eze'dir. Hep rakibe hizmet ediyor stoper gibi. Gitti çocuğun ayağını kırdı. Bu gibi insanları Türkiye'ye sokmasınlar" diyerek noktaladı.

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Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler!
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