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Denizlispor - | CANLI

'in 32'nci haftasında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 20:01 Son Güncelleme: 13.7.2020 21:16 ABONE OL
Denizlispor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer zorlu maçta rakibini yenerek şampiyonluk ümidini sonraki haftaya taşımak istiyor.

Denizlispor ise sahadan 3 puan ile ayrılarak kümede kalma potasından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. İlki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Trabzonspor maçı 21:00'dan itibaren Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'UN SON YENİLGİSİ DENİZLİ'YE

Trabzonspor, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Fırtına, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

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Denizlispor - Trabzonspor | CANLI
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