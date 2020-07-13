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'a transferde rakip çıktı!

'da gelecek sezon için teknik direktör 'in alınmasını istediği Bellaili konusunda kötü haberler geldi. Fransız basınına yansıyan haberlere göre, yıldız futbolcuya Galatasaray'ın dışında Nimes de talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:39 ABONE OL
Galatasaray'a transferde rakip çıktı!

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Youcef Bellaili transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Şu anda Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen ve Haziran 2022'ye dek kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcunun, Fotomaç'ın derlediği haberde sezon sonunda takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya transfer olmayı planladığı ifade edildi.

G.SARAY'DAN SONA BİR TALİP DAHA
Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu ile yakından ilgilendiği aktarılırken, Fransa'nın Nimes kulübünün de Belaili'nin peşine düştüğü belirtildi.

Youcef Belaili, bu sezon toplam 18 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.

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Galatasaray'a transferde rakip çıktı!
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