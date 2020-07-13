Schalke'nin Ozan Kabak planı belli oldu

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans sonrasında Almanya Bundesliga'ya transfer olan ve burada da kendini gösterebilen Ozan Kabak için Schalke 04'ün planlaması belli oldu.

Alman basınında yer alan habere göre bu yaz takımından ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken, yıldız savunmacı için mavi beyazlı kulübün yetkilileri özel planını hazırladı.

SATILACAK AMA...

Bu sezon corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali kayıplar yaşayan Schalke 04, Ozan'ı satmayı düşünmüyor. Çünkü milli savunmacının sözleşmesinde 2020-21 sezonunda 45 milyon euroya serbest kalır maddesi var ve Schalke yönetimi bu maddeye göre hareket etmek istiyor.

MOURINHO İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Schalke 04, Ozan'ın transferi için endişeli değil. Çünkü henüz 20 yaşında ve dev bir tecrübeye sabit. Öte yandan Ozan Kabak'a Tottenham Hotspur ilgi gösteriyor.

Ozan Kabak bu sezon toplamda 26 maça çıktı ve toplamda 1775 dakika sahada kaldı.