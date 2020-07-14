Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

Sarı Laicvertli takım transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi ve görüşmeler başladı...
Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacak takımın kurulması adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Transferlere birlikte karar veriyoruz. Yeni hocamız da fikrini söylüyor." sözlerinin ardından Fenerbahçe transfere hız verdi.
"Hatalarımızdan ders çıkardık" şeklinde konuşan başkan Koç, yılın transfer hamlesi için Belözoğlu'na tam yetki verdi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tribünde yer alacak sportif direktör Belözoğlu, transfere çok hızlı girmişti.
Emre Belözoğlu transfer dönemine henüz girilmediği dönemde ezeli rakibine yılın çalımını atarak sportif direktörlük kariyerine başlamıştı.
Galatasaray ile ön protokol imzalayan fakat Fenerbahçe'nin teklifi sonrası kararını değiştiren Mert Hakan Yandaş, önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı terletecek.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak girdi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 'Fatih Terim'in prensi' olarak nitelendirilen eski Galatasaraylı yıldız için görüşmelere şimdiden başladı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla görüşmelere başlaması Galatasaray cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.
HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.
4.6 MİLYON EURO KAZANACAK
Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.
SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER
Son dönemde ezeli rakibi Galatasaray'la birçok transferde yarışan Fenerbahçe, Muriqi'yi Cimbom'un elinden almıştı. Eski Galatasaraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.
16 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ
Onyekuru Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıktı. 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Nijeryalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.