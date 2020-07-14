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'den 'e şok! O yıldıza çılgın teklif

'de 32. hafta maçları da sona ererken, ezeli rakipler ve Şampioynlar Ligi hayallerine nokta koydular. İki ekip de alınan kötü sonuçların ardından ilk 4'ün arkasında kaldı. Gözünü gelecek sezona diken Fenerbahçe'den, 'ı şoke edecek bir hamlesi daha geldi. İşte Kanarya'nın 'in 'prensine' yaptığı o teklif...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 08:31 Son Güncelleme: 14.7.2020 08:34 ABONE OL
Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

Sarı Laicvertli takım çalışmalarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi ve görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

'de yeni sportif direktör , önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacak takımın kurulması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

Başkanı 'un "Transferlere birlikte karar veriyoruz. Yeni hocamız da fikrini söylüyor." sözlerinin ardından Fenerbahçe transfere hız verdi.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

"Hatalarımızdan ders çıkardık" şeklinde konuşan başkan Koç, yılın hamlesi için Belözoğlu'na tam yetki verdi.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

'de önümüzdeki sezon tribünde yer alacak sportif direktör Belözoğlu, transfere çok hızlı girmişti.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

dönemine henüz girilmediği dönemde ezeli rakibine yılın çalımını atarak sportif direktörlük kariyerine başlamıştı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

ile ön protokol imzalayan fakat 'nin teklifi sonrası kararını değiştiren , önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı terletecek.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

, geçtiğimiz yıl Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi dönemine ezeli rakibi 'a transfer çalımı atarak girdi.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

, 'ın ardından ''in prensi' olarak nitelendirilen eski Galatasaraylı yıldız için görüşmelere şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

'nin yıldız oyuncuyla görüşmelere başlaması cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

, 'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında 'dan 600 bin Euro almıştı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER

Son dönemde ezeli rakibi 'la birçok transferde yarışan , Muriqi'yi Cimbom'un elinden almıştı. Eski Galatasaraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

16 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ

Onyekuru 'da bu sezon 16 maça çıktı. 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Nijeryalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif

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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif
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