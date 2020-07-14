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'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

'de son iki sezon büyük hayal kırıklıkları yaşayan 'de, taraftarın sabrı kalmadı. Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan sarı-lacivertliler, gelecek sezon mutalaka şampiyon olmak istiyor. Yönetim bu doğrultuda adımlar atmaya başladı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve milli yıldızla yapılan görüşmesi...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:05 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:09 ABONE OL
Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

'de bu sezon savunmanın göbeğinde tam 8 farklı futbolcu denendi. Üstelik bunlardan üçü; Jailson, Luiz Gustavo ve Ozan, asıl mevkileri orta saha olan oyunculardı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

Ancak hiçbiri defanstaki soruna çare olamadı. Jailson ve Gustavo'dan sonra maçında da Ozan beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

ilk golde penaltı yaptırıp, ikincide Emre Kılınç'ı kaçırdı. Yönetim savunmadaki krizi çözmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

bu doğrultuda gözünü 'a dikti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

'TEKLİFİMİZ İYİ OLACAK'

Milli stoperin oynadığı Düsseldorf Bundesliga'dan düşmüştü. Bu sayede 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 'Ligden düşülmesi halinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi aktif hale geldi.

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

maçı sonrası 'den yetkili bir ismin 'ı telefonla arayarak, "Önümüzdeki sezon seni takımda görmek en büyük arzumuz. Başka teklifler olduğunu biliyoruz ancak bizi beklemeni istiyoruz. Sana iyi bir teklif sunacağız" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

TALİBİ ÇOK

için 'ın da devrede olduğu iddiaları var. Öte yandan Bundesliga'dan Leverkusen ve Wolfsburg de Milli savunmacının peşinde. Ancak , çok iyi bir teklif sunarak başarılı futbolcuya çubuklu formayı giydirmeye kararlı. (Fanatik)

Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

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Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma
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