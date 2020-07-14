Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğinde tam 8 farklı futbolcu denendi. Üstelik bunlardan üçü; Jailson, Luiz Gustavo ve Ozan, asıl mevkileri orta saha olan oyunculardı.
Ancak hiçbiri defanstaki soruna çare olamadı. Jailson ve Gustavo'dan sonra Sivas maçında da Ozan beklentilerin altında kaldı.
Ozan Tufan ilk golde penaltı yaptırıp, ikincide Emre Kılınç'ı kaçırdı. Yönetim savunmadaki krizi çözmek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe bu doğrultuda gözünü Kaan Ayhan'a dikti. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
'TEKLİFİMİZ İYİ OLACAK'
Milli stoperin oynadığı Düsseldorf Bundesliga'dan düşmüştü. Bu sayede 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 'Ligden düşülmesi halinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi aktif hale geldi.
Sivas maçı sonrası Fenerbahçe'den yetkili bir ismin Kaan Ayhan'ı telefonla arayarak, "Önümüzdeki sezon seni takımda görmek en büyük arzumuz. Başka teklifler olduğunu biliyoruz ancak bizi beklemeni istiyoruz. Sana iyi bir teklif sunacağız" dediği öğrenildi.
TALİBİ ÇOK
Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddiaları var. Öte yandan Bundesliga'dan Leverkusen ve Wolfsburg de Milli savunmacının peşinde. Ancak Fenerbahçe, çok iyi bir teklif sunarak başarılı futbolcuya çubuklu formayı giydirmeye kararlı. (Fanatik)