Fenerbahçe'den milli yıldıza telefon! İşte o konuşma

TALİBİ ÇOK

Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddiaları var. Öte yandan Bundesliga'dan Leverkusen ve Wolfsburg de Milli savunmacının peşinde. Ancak Fenerbahçe, çok iyi bir teklif sunarak başarılı futbolcuya çubuklu formayı giydirmeye kararlı. (Fanatik)