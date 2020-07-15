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'ye piyangosu! Çılgın teklif

'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı performansı ile göz doldurmuş ve birçok kulübün transfer listesine girmişti. Daha önce Tottenham, Lazio ve 'nin gündemine aldığı Kosovalı golcü için 'den flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 18:50 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:58 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu arayışlarını sürdürürken diğer yandan Ada'da 'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

Kanarya, teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion takımının, İngiltere Championship'i ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

BILIC İSTİYOR

Hırvat teknik adam, 'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak 'nin Kosovalı golcüsü 'i düşünüyor.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

Bilic'in, Muriqi için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

RİZESPOR'A TRANSFERDEN PAY VERİLECEK

, Muriqi'den gelecek bonservis bedelinin yüzde 15'ini Rizespor'a verecek. Kalan bölümle ise sarı-lacivertliler bonservis ödeyerek alacağı oyuncularla ilgili planlamasını yapacak.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

3 veya 4 bonservisli oyuncu alınacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Çılgın teklif
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