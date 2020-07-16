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Alvaro Montero'dan açıklaması!

Süper Lig'e verilen arada Karius ile yollarını ayıran 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Alvaro Montero oldu. Kolombiyalı kaleci siyah beyazlılar ile ilgile gelen soruya cevap verdi. İşte Montero'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 20:20 Son Güncelleme: 16.7.2020 20:20 ABONE OL
Alvaro Montero'dan Beşiktaş açıklaması!

Deportes Tolima'nın Kolombiyalı milli kalecisi Alvaro Montero, Beşiktaş'a transferiyle ilgili Antena 2 televizyon kanalında konuştu.

Beşiktaş ile anlaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği haberiyle ilgili görüşü sorulan Montero, "Transferde, gelişmeler hakkında konuşmak çok güç. Ben şu an Tolima'dayım. Kulüpler arasında anlaşmadan ben bu transfere müdahil olamam. Bugünlerde sürekli bana transferimle ilgili sorular soruyorlar ama cevap veremiyorum. Çünkü, vereceğim her türlü cevap kulübüme saygısızlık olabilir. Eğer, kulübüm anlaşırsa bana da iletir ve o dakikadan sonra ben de transfere müdahil olarak görüşme yapabilirim. O ana kadar bir şey söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Montero, hayalinin Avrupa'da bir kulüpte oynamak olduğunu belirterek, "Kişisel gelişimim ve hedeflerim için kendime yeni bir macera istiyorum. Eğer, Tolima'da da kalırsam bundan minnettar olurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederim. Avrupa'dan teklif gelirse de kulübümü kabul etsinler diye sıkıştırmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"HAYALİM MANCHESTER UNITED"
"Her zaman Avrupa'da oynamak istedim." diyerek sözlerini sürdüren Montero, "Hayallerim, Güney Amerika'nın ötesinde. Bir gün Manchester United'ın kalesini korumak en büyük hayalim. Kolombiya Milli Takım teknik direktörüm Carlos Queiroz da hayalime destek veriyor. Kendimi geliştirmem için bana tavsiyeler veriyor." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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Alvaro Montero'dan Beşiktaş açıklaması!
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