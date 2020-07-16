Galatasaray'ın transfer döneminde bonservisinden gelir elde edip yeni futbolcular için kaynak yaratmaya çalıştığı Younes Belhanda, yönetime rest çekti. Sarı-kırmızılı idarecilerin, transfer olması için kendisinden yardım istediği ve işlerini kolaylaştırmasını beklediği Belhanda, bu talep konusunda şok edici bir cevap verdi. Oyuncunun daha önce iki farklı takımda (Montpellier, Nice) forma giydiği Fransa'da kendisine yakın kaynaklar, Faslı on numaranın Galatasaray yöneticileriyle transfer konusunda yaptığı görüşmeyi duyurdu.
10 MİLYON EURO BONSERVİS, 3.3 MİLYON EURO MAAŞ
Belhanda'nın yönetime, "Ya Galatasaray'da 1 yıl daha forma giyer paramı alır, kontratımı bitiririm ya da bonservisimi bedelsiz olarak verin, kendime takım bulayım"
dediği açıklandı. Performansı
tartışma yaratan ve sarı-kırmızılı
taraftarların takımda görmek istemediği
30 yaşındaki futbolcu adeta
sarı-kırmızılı camiaya, "Benden para kazanamazsınız"
mesajını verdi.
2017'de Ukrayna ekibi Dinamo
Kiev'den 10 milyon Euro
bonservis bedeliyle transfer
edilen ve sözleşmesinin
bitimine 1 sene kalan tecrübeli
oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3.3
milyon Euro maaş alıyor.