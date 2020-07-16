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Benden para kazanamazsınız!

olup 'a kaynak yaratması beklenen , yönetime şok edici bir cevap verdi: "Ya bir yıl daha oynar, paramı alırım ya da bonservisimi bedelsiz olarak verin, kendime takım bulayım..."

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Benden para kazanamazsınız!
Galatasaray'ın transfer döneminde bonservisinden gelir elde edip yeni futbolcular için kaynak yaratmaya çalıştığı Younes Belhanda, yönetime rest çekti. Sarı-kırmızılı idarecilerin, transfer olması için kendisinden yardım istediği ve işlerini kolaylaştırmasını beklediği Belhanda, bu talep konusunda şok edici bir cevap verdi. Oyuncunun daha önce iki farklı takımda (Montpellier, Nice) forma giydiği Fransa'da kendisine yakın kaynaklar, Faslı on numaranın Galatasaray yöneticileriyle transfer konusunda yaptığı görüşmeyi duyurdu.

10 MİLYON EURO BONSERVİS, 3.3 MİLYON EURO MAAŞ
Belhanda'nın yönetime, "Ya Galatasaray'da 1 yıl daha forma giyer paramı alır, kontratımı bitiririm ya da bonservisimi bedelsiz olarak verin, kendime takım bulayım" dediği açıklandı. Performansı tartışma yaratan ve sarı-kırmızılı taraftarların takımda görmek istemediği 30 yaşındaki futbolcu adeta sarı-kırmızılı camiaya, "Benden para kazanamazsınız" mesajını verdi. 2017'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3.3 milyon Euro maaş alıyor.

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Benden para kazanamazsınız!
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