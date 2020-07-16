Benden para kazanamazsınız!

Galatasaray'ın transfer döneminde bonservisinden gelir elde edip yeni futbolcular için kaynak yaratmaya çalıştığı Younes Belhanda, yönetime rest çekti. Sarı-kırmızılı idarecilerin, transfer olması için kendisinden yardım istediği ve işlerini kolaylaştırmasını beklediği Belhanda, bu talep konusunda şok edici bir cevap verdi. Oyuncunun daha önce iki farklı takımda (Montpellier, Nice) forma giydiği Fransa'da kendisine yakın kaynaklar, Faslı on numaranın Galatasaray yöneticileriyle transfer konusunda yaptığı görüşmeyi duyurdu.Belhanda'nın yönetime,dediği açıklandı. Performansıtartışma yaratan ve sarı-kırmızılıtaraftarların takımda görmek istemediği30 yaşındaki futbolcu adetasarı-kırmızılı camiaya,mesajını verdi.2017'de Ukrayna ekibi DinamoKiev'den 10 milyon Eurobonservis bedeliyle transferedilen ve sözleşmesininbitimine 1 sene kalan tecrübelioyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3.3milyon Euro maaş alıyor.