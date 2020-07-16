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'nin gözdesi 'u kaptı!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenebahçe, genç isimleri kadrosuna katmak istiyor ve bu futbolculardan biri de . Sarı lacivertli takım Kudus'u ekibi 'a kaptırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 18:24 Son Güncelleme: 16.7.2020 18:26 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gözdesi Mohammed Kudus'u Ajax kaptı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Nordsjaelland performansı ile göz kamaştıran Mohammed Kudus'ü gündemine almıştı. Avrupa ekiplerinin radarında olan ve yeni adresi merak edilen 19 yaşındaki futbolcu tercihini Hollanda Ligi'nden yana yaptı. Eredevise ekibi Ajax, Mohammed Kudüs ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Kudus, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gana Milli Takımı'nın formasını da 2 kez terleten genç yıldız, 1 gol kaydetti.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Mohammed Kudus'u Ajax kaptı!
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