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Frey: 'de yeniden doğacağım

Alman ekibi Nürnberg'e kiralanan Frey, yeni sezonda 'ye geri dönecek. Deneyimli golcü iddialı açıklamalar yaparken, "Fenerbahçe'de yeniden doğacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 15:59 ABONE OL
Frey: Fenerbahçe'de yeniden doğacağım

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Michael Frey kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dönerek kamp çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.

Frey yeni bir açıklama daha yaparak, "Fenerbahçe'de yeniden doğacağım" dedi.

Nürnberg'te hem mental hem de fiziksel olarak iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizen Frey, "Nürnberg'te kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptık ve şimdi artık özlediğim Fenerbahçe'ye dönme zamanı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hissediyorum ve fiziksel olarak da diriyim. Fenerbahçe'deki kamp çalışmalarında fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Frey: Fenerbahçe'de yeniden doğacağım
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