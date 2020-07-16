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Başkanı 'den erken açıklaması

'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaşayan 'da, 2021 yılında yapılacak olan seçimin erken bir tarihe alınacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak sarı-kırmızılı takımın başkanı , bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve seçimin tam vaktinde olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:11 Son Güncelleme: 16.7.2020 12:20 ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den erken seçim açıklaması

Galatasaray'da birçok yöneticinin 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçiminin erkene alınması yönünde genel kurula görüş bildirdiği öne sürülmüştü. Başkan Mustafa Cengiz ise erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın başını çektiği grup, kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi.

Üst üste ameliyat geçiren, buna rağmen Galatasaray'daki görevlerinden bir an olsun el çekmeyen Başkan Mustafa Cengiz, seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi.

Cengiz, "Sağlığım yerinde. Galatasaray'da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk, bunu yapacağız" diye konuştu.

"NEDEN SEÇİME GİRSİN?"
Sarı-kırmızılıların kurullarıyla yapılan toplantıda da "göreve devam" sinyali veren Başkan Mustafa Cengiz'e diğer yöneticiler de destek verdi. Ancak Albayrak ve Günay gibi güçlü isimlerin yoğun baskısı karşısında Cengiz'in nasıl bir direniş göstereceği merak konusu.

Cengiz'e yakın isimler, "Başkanın sağlık verileri iyiye gidiyor. Neden seçime girsin? Gemiyi en son kaptan terk eder" dedi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den erken seçim açıklaması
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