Beşiktaş Fenerbahçe'nin de istediği Juan Jesus'a kancayı attı

Siyah-beyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı. Yeni sezon öncesinde takımını kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, önceliğini savunmaya verdi. Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren yönetim, alacakların ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Victor Ruiz'in ayrılmasıyla birlikte rotasını bu mevkiye çevirdi. Yüksek maliyeti ve kulübe ihtarname çektiği için Vida'yı da kadroda düşünmeyen siyah-beyazlılar aradığı ismi İtalya'da buldu.

MALİYETİ CEZBEDİYOR

Bu isim Roma'da forma giyen Juan Jesus... 29 yaşındaki stoper için teknik direktör Sergen Yalçın önce "Acele etmeyelim" dese de, Ruiz'in beklenmedik ayrılığı tecrübeli hocanın fikrini değiştirdi. Vida'nın 4.5 milyon euro kazanacağı yerde Jesus'un 1.5 milyon euro'ya forma giyecek olması da Beşiktaş yönetimini cezbeden en önemli nokta oldu. Gelecek sezon Roma ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin maliyeti konusunda bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin araştırma yapılmasını istediği öğrenildi.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Beşiktaş'ın ezeli rakibi F.Bahçe'nin uzun süre peşinde koştuğu Brezilyalı stoper Jesus'un Roma'dan vergiler düşüldükten sonra kazancının 880 bin euro olduğu, vergilerle beraber 1.5 milyon euro'luk bir maliyeti olduğu belirlendi. Roma'nın Jesus'un 1.5 milyon euro'luk maliyetinden bu şekilde kurtulabileceği, bu yüzden kiralama bedeli istemediği öğrenildi. Ancak bu maliyetle Jesus'a başka takımların da talip olacağı hesaplandı. Victor Ruiz'in ayrılmasından sonra Juan Jesus için girişimlerin daha da hızlanması bekleniyor.

259 MAÇTA 1 KIRMIZI KART

Kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 6 gole direkt katkı sağlayan Juan Jesus, bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

FAZLA SAKATLIK YAŞAMIYOR

Juan Jesus, prefosyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı. 2013- 14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper 7 maç, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.

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