Kaleye son aday Gökhan Akkan

Beşiktaş'ta gelecek sezon takviye planlamasında kaleci transferi önemli bir yer tutarken yabancı isimler ikinci plana atıldı.siyahbeyazlı ekip, yerli kaleci adaylarında ilk hedeflerinden olumlu sonuç alamamıştı.Samsunspor'dan'ı isteyen ancak ciddi bonservis talebiyle karşılaşan Beşiktaş,'ın da Başakşehir ile olan bonservis sorununu çözmesini bekliyor. İstanbul'a dönmek için can atan ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini daha önce açıklayan. Son olarak Royal Antwerp'te forma giyen ve kulübüyle yoluna devam etmeme kararı alan milli kaleci, tercihler arasında son sırada yer alıyor.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise gönlünde Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan yatıyor. Siyahbeyazlı ekip, Gökhan için sezonun bitmesini beklerken oyuncunun kulübündeki durumu yakından takip ediliyor. Küme düşme hattında yer alan Rize'nin maçlarını tamamlamasının ardından 25 yaşındaki kaleci için hamle yapılacağı kaydedildi.Gökhan, bu maçların 4'ünde sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı.Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler Enzo Roco'ya çevrildi. Avrupa'ya üçüncü sıradan katılmak için Sivasspor ile çekişen siyah-beyazlılarda teknik heyet Fenerbahçe maçı planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'ın, Roco'yu derbide ilk 11'de oynatacağı kaydedildi. Son 5 haftada savunmanın değişmeyen ismi Ruiz olurken yanındaki partnerleri hep farklılık gösteriyordu. Roco da bu süreçte iki kez ilk 11'de forma giyebilmişti.Beşiktaş, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in sezonu kapattığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "24 Haziran'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Ljajic ile Nayir, TFF'nin protokolü gereği sezonun son iki maçında forma giyemeyecektir" denildi.Beşiktaş, "Bırakmam Seni" kampanyasından şimdiye dek 13 milyon TL topladı. Destek verenlerin sayısı 260 bini geçerken Beşiktaşlı iş adamlarının sessizliği dikkatlerden kaçmadı. Kartal, kampanyada ikinci aşamaya 10 Ağustos'ta yapılacak televizyon programıyla geçecek.