Kaleye son aday Gökhan Akkan

Beşiktaş'ta gelecek sezon takviye planlamasında kaleci transferi önemli bir yer tutarken yabancı isimler ikinci plana atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı gereği kadro yapılanmasında önemli değişiklikler yapacak olan
siyahbeyazlı ekip, yerli kaleci adaylarında ilk hedeflerinden olumlu sonuç alamamıştı.
BOLAT SON TERCİH
Samsunspor'dan Nurullah Aslan
'ı isteyen ancak ciddi bonservis talebiyle karşılaşan Beşiktaş, Volkan Babacan
'ın da Başakşehir ile olan bonservis sorununu çözmesini bekliyor. İstanbul'a dönmek için can atan ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini daha önce açıklayan Sinan Bolat ise hazır kıta bekliyor
. Son olarak Royal Antwerp'te forma giyen ve kulübüyle yoluna devam etmeme kararı alan milli kaleci, tercihler arasında son sırada yer alıyor.
SON 6 MAÇTA YOK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise gönlünde Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan yatıyor. Siyahbeyazlı ekip, Gökhan için sezonun bitmesini beklerken oyuncunun kulübündeki durumu yakından takip ediliyor. Küme düşme hattında yer alan Rize'nin maçlarını tamamlamasının ardından 25 yaşındaki kaleci için hamle yapılacağı kaydedildi. Karadeniz ekibinde kaptanlık yapan kaleci, pandemi dönüşü 6 maçta da forma giyemedi.
Gökhan, bu maçların 4'ünde sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı.
RUİZ'İN YERİNE ENZO ROCO
Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler Enzo Roco'ya çevrildi. Avrupa'ya üçüncü sıradan katılmak için Sivasspor ile çekişen siyah-beyazlılarda teknik heyet Fenerbahçe maçı planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'ın, Roco'yu derbide ilk 11'de oynatacağı kaydedildi. Son 5 haftada savunmanın değişmeyen ismi Ruiz olurken yanındaki partnerleri hep farklılık gösteriyordu. Roco da bu süreçte iki kez ilk 11'de forma giyebilmişti.
ADEM VE UMUT sezonu kapattı
Beşiktaş, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in sezonu kapattığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "24 Haziran'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Ljajic ile Nayir, TFF'nin protokolü gereği sezonun son iki maçında forma giyemeyecektir" denildi.
KAMPANYADAN 13 MİLYON TL
Beşiktaş, "Bırakmam Seni" kampanyasından şimdiye dek 13 milyon TL topladı. Destek verenlerin sayısı 260 bini geçerken Beşiktaşlı iş adamlarının sessizliği dikkatlerden kaçmadı. Kartal, kampanyada ikinci aşamaya 10 Ağustos'ta yapılacak televizyon programıyla geçecek.