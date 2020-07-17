Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.
TRT Spor'un haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyememişti.Beşiktaş seçime gidiyor! Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman...