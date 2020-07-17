Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!

derbisi öncesi 'a müjdesi!

'in 33. haftasında sahasında 'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi siyah beyazlı takım golcü futbolcusu 'dan iyi haber geldi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 18:46 Son Güncelleme: 17.7.2020 18:47 ABONE OL
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyememişti.

Beşiktaş seçime gidiyor! Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA