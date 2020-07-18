TFF. 1 Lig'de play – off'a kalan takımlar belli oldu. Bugün oynanan altı karşılaşma ile birlikte Hatayspor ve Erzurum BB, Süper Lig'e direk yükselen iki takım olmaya hak kazandı. Play – off'a kalan takımlar ise Adana Demirspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Bursaspor oldu. Bu 4 takımın aralarında oynayacakları karşılaşmalardan sonra Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım da belli olacak.

PLAY – OFF EŞLEŞMELERİ

Adana Demirspor (3) – Bursaspor (6)

Akhisarspor (4) – Karagümrük (5)

GÜNÜN SONUÇLARI

Adana Demirspor 3 - 0 İstanbulspor



Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü



Erzurum BB 4-1 Ümraniyespor



Giresunspor 1-2 Altay



Hatayspor 3-1 Bursaspor



Karagümrük 3-0 Adanaspor

Süper Lig'e çıkan ikinci takım Erzurumspor oldu | Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor MAÇ SONUCU