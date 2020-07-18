TFF. 1 Lig'de play – off'a kalan takımlar belli oldu. Bugün oynanan altı karşılaşma ile birlikte Hatayspor ve Erzurum BB, Süper Lig'e direk yükselen iki takım olmaya hak kazandı. Play – off'a kalan takımlar ise Adana Demirspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Bursaspor oldu. Bu 4 takımın aralarında oynayacakları karşılaşmalardan sonra Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım da belli olacak.
PLAY – OFF EŞLEŞMELERİ
Adana Demirspor (3) – Bursaspor (6)
Akhisarspor (4) – Karagümrük (5)
GÜNÜN SONUÇLARI
Adana Demirspor 3 - 0 İstanbulspor
Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
Erzurum BB 4-1 Ümraniyespor
Giresunspor 1-2 Altay
Hatayspor 3-1 Bursaspor
Karagümrük 3-0 Adanaspor