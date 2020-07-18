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1. Lig’de play-off’a kalan takımlar belli oldu!

1. Lig’de büyük rekabete sahne olan ’e çıkma yarışı, 34. hafta maçlarının ardından son buldu. Hatayspor’un ardından Erzurum , Süper Lig’e direk yükselen takım olurken, play – off’a kalan takımlar da belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 19:25 Son Güncelleme: 18.7.2020 19:26 ABONE OL
TFF 1. Lig’de play-off’a kalan takımlar belli oldu!

TFF. 1 Lig'de play – off'a kalan takımlar belli oldu. Bugün oynanan altı karşılaşma ile birlikte Hatayspor ve Erzurum BB, Süper Lig'e direk yükselen iki takım olmaya hak kazandı. Play – off'a kalan takımlar ise Adana Demirspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Bursaspor oldu. Bu 4 takımın aralarında oynayacakları karşılaşmalardan sonra Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım da belli olacak.

PLAY – OFF EŞLEŞMELERİ
Adana Demirspor (3) – Bursaspor (6)
Akhisarspor (4) – Karagümrük (5)

GÜNÜN SONUÇLARI
Adana Demirspor 3 - 0 İstanbulspor

Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü

Erzurum BB 4-1 Ümraniyespor

Giresunspor 1-2 Altay

Hatayspor 3-1 Bursaspor

Karagümrük 3-0 Adanaspor

Süper Lig'e çıkan ikinci takım Erzurumspor oldu | Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor MAÇ SONUCU

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TFF 1. Lig’de play-off’a kalan takımlar belli oldu!
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