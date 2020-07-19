Emre Belözoğlu'ndan Schalke 04'lü Benjamin Stambouli'ye veto!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de temaslar sürüyor. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelirken menajerler son olarak Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki savunma oyuncusu Benjamin Stambouli'yi kulübe önermişti.

BELÖZOĞLU'NDAN VETO!

Takvim'in haberine göre, önerilen bu isim Fenerbahçe Futbol Şube Sorulusu Selahattin Baki tarafından Emre Belözoğlu'nun önüne konuldu ancak Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü, 27 Ekim'de sakatlandıktan sonra bir daha sahalara dönemeyen Fransız oyuncuyu veto etti.

Stoper transferinde hata yapma şansları olmadığını söyleyen Emre'nin, devamlılığı olan bir stoper tercih ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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