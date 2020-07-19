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'den açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır

, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 'cü 'in sarı-lacivertli ekiple ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:48 ABONE OL
Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.

Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.

Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır
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