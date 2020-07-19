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'dan flaş Falcao kararı!

'a sezon başında büyük umutlarla edilen , en büyük hayal kırıklığı yaratan transferler arasında şimdiden yerini aldı. Kolombiyalı yıldız Aslan'da kalmak istese de yönetim ve teknik heyet flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 12:57 Son Güncelleme: 19.7.2020 12:58 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş Falcao kararı!

Galatasaray ve Radamel Falcao, yol ayrımına geldi. Sarı kırmızılılardaki istikrarsızlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız için yönetim, 'gitsin' kararı aldı.

İtalyan medyasının İspanyol basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında sarı kırmızılıların Falcao'nun satışı ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılması istendiği aktarıldı.

FALCAO KALMAK İSTİYOR AMA...
Öte yandan Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği ancak bu isteğin yönetimce olumsuz karşılandığı ifade edildi.

TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan menajerlere yetki veren Galatasaray'ın, Falcao için kulübe gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

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Galatasaray'dan flaş Falcao kararı!
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