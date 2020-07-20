Başakşehir Şampiyon

Başakşehir'in bu sezon elde edeceği gelir 420 milyon lirayı bulacak.alacak olan Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halindeŞampiyonlar Ligi'ne direkt gideceği içinda UEFA'dan gelecek. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden İstanbul temsilcisi çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon Euro daha gelir elde edecek. Tüm gelirler toplandığında yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.Başakşehir'in 46 yaşındaki hocası Okan Buruk; Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun ardından hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim oldu. Kariyerine 2013'de Elazığspor'la başlayan, G.Aantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Ç.Rize'de görev yapan Buruk, kariyerini taçlandırdı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'i sosyal medya hesabından kutlayıp, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi, aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.Okan Buruk, Başakşehir'e emeği geçen Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ettiŞampiyon takımın teknik direktörü Okan Buruk maç sonu duygularını şöyle dile getirdi:Uzun bir yol kat ettik ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. Birçok kişinin emeği var. Herkese teşekkür etmek gerekiyor ama bir teşekkürü dePandemi sonrası iyi döndük. Kendi ekibimin, oyuncuların hakkını vermem gerekiyor. 6 haftalık bölümü çok iyi geçirdik. Çok mutluyuz."Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, kariyerinde 5 farklı ülkede kupa sevinci yaşadı. Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Başakşehir'le Süper Lig'i de eklemiş oldu.BAŞAKŞEHİR'İN 34 yaşındaki milli ön liberosu Mehmet Topal, Türkiye ve Avrupa'da 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk ve tek futbolcu oldu. Topal, önce G.Saray (2007-08) sonrasında F.Bahçe (2013-14) formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını dün de Başakşehir'le kaldırıp tarihe geçti.GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonsporBursasporBaşakşehir1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak kurulan, 2014'te adını Başakşehir olarak değiştirip, belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, 6. yılında zafere ulaştı.