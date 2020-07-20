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Ersin Destanoğlu hedefini açıkladı!

'ta 'un ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, derbisinde gösterdiği performansla parmak ısırttı. Genç eldiven hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:17 ABONE OL
Ersin Destanoğlu hedefini açıkladı!

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun son derbi mücadelesinde rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı takım adına öne çıkan isimlerden biri de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'ydu...

19 yaşındaki kaleci, karşılaşma sonrası kariyer hedefini açıkladı. Destanoğlu, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamak ve Avrupa'ya gitmek istiyorum. Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Alman kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans verdiği Ersin, Beşiktaş altyapısında yetişti. 1.95 boyundaki eldivenin, siyah-beyazlı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Ersin Destanoğlu hedefini açıkladı!
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