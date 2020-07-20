Son dakika: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

Son dakika... Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı. Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası takımı devralan Çimşir ile karşılıklı anlaşma sağlandığını ifade edildi.

Bordo-mavili ekip, dün Konyaspor'a yenilerek şampiyonluk şansını kaçırmıştı. Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Çimşir yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkmıştı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur."