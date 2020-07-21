Belhanda servet istedi

G.Saray Yönetimi'nin göndermek istediği Younes Belhanda, gitmemek için direnirken olay daha da karmaşık hale geldi. SABAH Spor, 16 Temmuz'da "Benden para kazanamazsınız'' manşeti ile Belhanda'nın gitmek istemediğini açıklarken şimdi ikinci perde başlıyor!

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almayan Younes Belhanda'yı Feghouli, Falcao, Diagne ve Babel'le birlikte satış listesine koydu. Faslı 10 numara ise bu gelişme üzerine idarecilere "Ya beni serbest bırakın ya da 1 yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım'' restini çekerek planları bozdu.



YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Kendisinden bonservis kazanmayı düşünen yönetimi köşeye sıkıştıran Belhanda, durumunu soran Körfez ülkelerindeki kulüplere de 6 milyon Euro şartı koştu. Galatasaray'da primlerle birlikte yıllık 4 milyon Euro'ya yakın ücret alan 30 yaşındaki oyuncu, Katar ya da Suudi Arabistan'a gitmesi halinde 6 milyon Euro garanti para talep ediyor. Belhanda'nın bu istekleri yüzünden olası transferden Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmesi çok zor gözüküyor.



HAKAN BALTA GERİ DÖNÜYOR

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezonda teknik ekibini yeniliyor. Sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan'ı teknik kadroya dahil eden tecrübeli çalıştırıcı, eski futbolculardan Hakan Balta'yı da bu ekibe alacak. Yeni sezonda Terim'in ekibinde Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.