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Dünya yıldızı ismin menajeri için geliyor! 2 birden

Son iki sezonu hayal kırıklığı ile geçiren , önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk için sahada olacak. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda transferde de dev adımlar atmaya başladı. Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Fenerbahçe için önümüzdeki hafta 'a gelecek. Kanarya, dünya starının yanında takımının yıldızı için de masaya oturacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:13 ABONE OL
Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Son iki sezonda yaşadıklarıyla tarihinin en kötü günlerini geçiren , yine ilk 5'in dışında kaldı. Derbi mağlubiyetiyle ligi 7. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da Avrupa'dan uzak kalacak.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Yönetimin son senesine girmesi sebebiyle mutlak başarı hedeflenen 'de, çalışmaları da buna göre yürütülüyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun listesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Önümüzdeki sezon derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri de kadrosuna katmak isteyen iki yıldızı gündemine aldı.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Bu doğrultuda 'in menajeri Dr. , bizzat ile görüşmek için 'a gelecek.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Üzerinde uzlaşma sağlanan ilk isim Mainz'da yıldızı parlayan Erkan Eyibil. 10 numara pozisyonu ve her iki kanatta oynayabilen, 'nda forma giyen 19 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda uzlaşma sağlandı.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Başkan ve Dr. , 'deki sözleşmesinin son sezonuna giren için de bir görüşme gerçekleştirecek.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Mesut'un, ABD ile ilgili hedeflerini askıya alarak, macerasına onay verdiği biliniyor.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Başkanlık döneminin son yılında küskün Fenerbahçelileri tekrar heyecanlandırmak isteyen Koç'un, Fanatik'in haberine göre makul şartlarda Mesut'a 'Çubuklu' formayı giydirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden
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Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden
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