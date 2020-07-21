Dünya yıldızı ismin menajeri Fenerbahçe için geliyor! 2 transfer birden

Son iki sezonda yaşadıklarıyla tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, yine ilk 5'in dışında kaldı. Derbi mağlubiyetiyle ligi 7. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da Avrupa'dan uzak kalacak.
Yönetimin son senesine girmesi sebebiyle mutlak başarı hedeflenen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da buna göre yürütülüyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun listesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.
Önümüzdeki sezon derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe iki yıldızı gündemine aldı.
Bu doğrultuda Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, bizzat Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.
Üzerinde uzlaşma sağlanan ilk isim Mainz'da yıldızı parlayan Erkan Eyibil. 10 numara pozisyonu ve her iki kanatta oynayabilen, Almanya U19 Milli Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda uzlaşma sağlandı.
Başkan Ali Koç ve Dr. Erkut Söğüt, Arsenal'deki sözleşmesinin son sezonuna giren Mesut Özil için de bir görüşme gerçekleştirecek.
Başkanlık döneminin son yılında küskün Fenerbahçelileri tekrar heyecanlandırmak isteyen Koç'un, Fanatik'in haberine göre makul şartlarda Mesut'a 'Çubuklu' formayı giydirmesine kesin gözüyle bakılıyor.