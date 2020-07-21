Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

Herkes onu konuşuyor! 'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

3. Lig 1.Grup play-off yarı final imaçında 24 Erzincanspor, Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya 'ın 'a getirerek prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen damga vurdu. 21 yaşındaki futbolcu zorlu karşılaşmada 3 golle yıldızlaştı. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Muhammed Kerem Aktürkoğlu nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 23:26 Son Güncelleme: 21.7.2020 23:27 ABONE OL
Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

'ın prensip anlaşmasına vardığı performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Son oynadığı karşılaşmada 3 kez fileleri havalandıran genç futbolcunun nereli olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Türk futbolcuların memleketleri...

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

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HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)

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BURAK YILMAZ (ANTALYA)

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EMRE MOR (UŞAK)

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ARDA TURAN ()

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SALİH DURSUN (SAKARYA)

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VOLKAN ŞEN (BURSA)

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EMRE AKBABA - BİTLİS

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YUSUF ERDOĞAN (ISPARTA)


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OZAN KABAK - ANKARA

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KAAN AYHAN - TRABZON / IĞDIR

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GÜVEN YALÇIN (NEVŞEHİR)

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YUSUF YAZICI - TRABZON

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MUHAMMET DEMİR (TRABZON)

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MUSTAFA PEKTEMEK (SAKARYA)

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MERT MÜLDÜR (BİNGÖL)

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SABRİ SARIOĞLU (SAMSUN)

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OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN (MERSİN)

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SEMİH KAYA (İZMİR)

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YALÇIN AYHAN ()

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AHMET ÇALIK (ANKARA)

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(KOCAELİ)

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MEHMET BATDAL (İZMİR)

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OLCAY ŞAHAN (KAYSERİ)

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CENK TOSUN (ANKARA/DENİZLİ)

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GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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MEHMET EKİCİ (YOZGAT)

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ÖMER TOPRAK (SİVAS)

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ÖMER ŞİŞMANOĞLU (KASTAMONU)

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TOLGA ZENGİN ()

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ATINÇ NUKAN ()

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NECİP UYSAL ()

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ŞENER ÖZBAYRAKLI ()

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İSMAİL KÖYBAŞI (HATAY)

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OZAN TUFAN (BURSA)

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MEHMET TOPAL (MALATYA)

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MUSTAFA KAPI (DENİZLİ)

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UMUT BULUT (KAYSERİ)


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VOLKAN BABACAN (ANTALYA)

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GÖKHAN GÖNÜL (SAMSUN)

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CANER ERKİN (BALIKESİR)

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EMRE BELÖZOĞLU ()

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VOLKAN DEMİREL ()

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SERDAR AZİZ (BURSA)

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ALPER POTUK (AFYONKARAHİSAR)

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ONUR KIVRAK (MANİSA)

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SELÇUK İNAN (HATAY)

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SEMİH ŞENTÜRK (İZMİR)

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SERDAR KURTULUŞ (BURSA)

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HALİL ALTINTOP (MALATYA)

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UĞUR UÇAR ()

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HAKAN ARIKAN (KOCAELİ)

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MEHMET TOPUZ (YOZGAT)

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SERCAN YILDIRIM (BURSA)

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ENES ÜNAL (BURSA)

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MESUT ÖZİL (ZONGULDAK)

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İLKAY GÜNDOĞAN (BALIKESİR)

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MEVLÜT ERDİNÇ (YOZGAT)

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TOLGAY ARSLAN (ÇORUM)

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OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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HASAN ALİ KALDIRIM (ISPARTA)

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