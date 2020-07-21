Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Son oynadığı karşılaşmada 3 kez fileleri havalandıran genç futbolcunun nereli olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Türk futbolcuların memleketleri...
CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)
HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)
BURAK YILMAZ (ANTALYA)
EMRE MOR (UŞAK)
SALİH DURSUN (SAKARYA)
VOLKAN ŞEN (BURSA)
EMRE AKBABA - BİTLİS
YUSUF ERDOĞAN (ISPARTA)
OZAN KABAK - ANKARA
KAAN AYHAN - TRABZON / IĞDIR
GÜVEN YALÇIN (NEVŞEHİR)
YUSUF YAZICI - TRABZON
MUHAMMET DEMİR (TRABZON)
MUSTAFA PEKTEMEK (SAKARYA)
MERT MÜLDÜR (BİNGÖL)
SABRİ SARIOĞLU (SAMSUN)
OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN (MERSİN)
SEMİH KAYA (İZMİR)
AHMET ÇALIK (ANKARA)
MEHMET BATDAL (İZMİR)
OLCAY ŞAHAN (KAYSERİ)
CENK TOSUN (ANKARA/DENİZLİ)
GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)
MEHMET EKİCİ (YOZGAT)
ÖMER TOPRAK (SİVAS)
ÖMER ŞİŞMANOĞLU (KASTAMONU)
İSMAİL KÖYBAŞI (HATAY)
OZAN TUFAN (BURSA)
MEHMET TOPAL (MALATYA)
MUSTAFA KAPI (DENİZLİ)
UMUT BULUT (KAYSERİ)
VOLKAN BABACAN (ANTALYA)
GÖKHAN GÖNÜL (SAMSUN)
CANER ERKİN (BALIKESİR)
SERDAR AZİZ (BURSA)
ALPER POTUK (AFYONKARAHİSAR)
ONUR KIVRAK (MANİSA)
SELÇUK İNAN (HATAY)
SEMİH ŞENTÜRK (İZMİR)
SERDAR KURTULUŞ (BURSA)
HALİL ALTINTOP (MALATYA)
HAKAN ARIKAN (KOCAELİ)
MEHMET TOPUZ (YOZGAT)
SERCAN YILDIRIM (BURSA)
ENES ÜNAL (BURSA)
MESUT ÖZİL (ZONGULDAK)
İLKAY GÜNDOĞAN (BALIKESİR)
MEVLÜT ERDİNÇ (YOZGAT)
TOLGAY ARSLAN (ÇORUM)
OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)
HASAN ALİ KALDIRIM (ISPARTA)