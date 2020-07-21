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'un eski yıldızı 'ı seçti!

Son dakika haberleri... Beşiktaş , 'in 33. haftasında oynanan derbisinden sonra 8-10 transferin gerekli olduğunu belirtti. Ekonomik koşullardan dolayı bonservisi elinde olan ya da düşük maliyetli isimlere yönelen siyah beyazlılar, 'un eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 15:35 Son Güncelleme: 21.7.2020 15:39 ABONE OL
Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

Aktarılan bilgilere göre İskoç devi Celtic, oyuncunun transferi için devreye girdi. 30 Haziran itibariyle takımı Bournemouth ile yollarını ayıran yıldız kanat oyuncusu, hayatına yeni bir sayfa açmak istiyor.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

Portekiz kulüplerinin de Ibe'a ilgi duyduğu ifade edilirken, gelen seçenekleri değerlendirdiği ancak aklında 1 takımın öncelik kazandığı kaydedildi.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

"BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"
Siyah beyazlı kulübün teklif götürdüğü bilinen 'ın aklındaki takımın olduğu ve bu teklifin kendisini heyecanlandırdığı aktarıldı.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ın 'ı tercih edeceği ifade edildi.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

LIVERPOOL ALTYAPISINDAN ÇIKTI
Öte yandan , daha önce U18, U23 ve Liverpool A Takımı'nda forma giymişti.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!

Son olarak Bournemout'ta oynayan Ibe, kariyeri boyunca 216 maça çıkarken 19 gol 26 asistle oynamıştı.

Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!
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Liverpool'un eski yıldızı Beşiktaş'ı seçti!
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