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'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!

, bu hafta oynanacak karşılaşmalarla son buluyor. Türkiye Futbol Federasyonu, son hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. İşte sezonun son 9 karşılaşmasında düdük çalacak hakemler...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 18:59 Son Güncelleme: 21.7.2020 19:00 ABONE OL
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 24, 25, 26 ve 27 Temmuz'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek. Küme düşen son 2 takımın belli olacağı kader maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı.

İşte 34. hafta maçlarının hakemleri:
Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy

Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat

Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Fenerbahça-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus

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Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
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