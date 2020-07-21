Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 24, 25, 26 ve 27 Temmuz'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek. Küme düşen son 2 takımın belli olacağı kader maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı.
İşte 34. hafta maçlarının hakemleri:
Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy
Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Fenerbahça-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus