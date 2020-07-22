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'ın babasından açıklaması!

Son dakika haberleri... Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olacağı konuşulan Beşiktaşlı yıldız 'ın babası, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:17 Son Güncelleme: 22.7.2020 17:19 ABONE OL
Burak Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta transfer gündeminin bir numaralı maddesi Burak Yılmaz... Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği iddia edilmişti. Yılmaz'ın babası konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

LILLE'DEN 2 YILLIK TEKLİF İDDİASI
Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a geldiği ifade edilen Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un, tecrübeli forvetle de görüştüğü ortaya çıktı. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Bu sezon toplam 26 maça çıkan milli futbolcu, 14 kez ağları sarsarken 7 de asist yaptı.

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Burak Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması!
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