Kadrolu hakemler!

Türk futbolu zor bir sezonun sonuna gelirken, ortaya koyulan hakem performansları da sorunların temeli olarak gösteriliyor. Geride kalan 33 haftada neredeyse her maçın ardından takım yöneticileri ve teknik heyetler hakemleri yerden yere vururken, VAR'ın devreye girmesi ile birlikte problemin farklı boyutları da ortaya çıktı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından ligin zirvesinde yarış biterken gözler de sezon boyu gündemi belirleyen hakemlerin istatistiklerine çevrildi.



10 MAÇ VE ÜZERİNDE HAKEM SAYISI AZALDI

Bu noktada Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligi ile birlikte değerlendirildiğinde en az hakemle maçlarını tamamlayan iki ligden biri oldu. Zekeriya Alp başkanlığında ve Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen'in kurmaylığında yönetilen Merkez Hakem Kurulu'nun bazı isimler üzerine yoğunlaştığı görüldü. Toplamda 24 hakemle yönetilen ligimizde 10 maç üstü yöneten sadece 15 hakem bulunuyor. Almanya'da 19 hakem, Fransa ve İspanya'da 20, İtalya'da ise 21 hakem bu sezon 10 maç ve üzeri görev alarak dengeli bir dağılım gösterdi.



24 HAKEME SABİTLENDİ!

MHK'nın ligdeki hakem sayılarındaki son 4 sezondaki sabitlik de devam ediyor. 2015- 16'da toplamda 39 hakem atama için beklerken ardından gelen 2016-17 sezonundan başlamak üzere 2019-20'ye kadar 24 hakem limiti korundu.



BAŞAKŞEHİR'E HEP DENEYİMLİ İSİMLER

Bir diğer dikkat çeken nokta ise tarihindeki ilk şampiyonluğunu kutlayan Medipol Başakşehir'in istatistiklerinde göze çarpıyor. Fırat Aydınus, Ali Şansalan, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek; 3 kez orta hakem, 2 kez de VAR olmak üzere toplamda 10 maçta İstanbul ekibinin mücadelesinde görevlendirildi. Abdulkadir Bitigen ise 2 kez orta hakem, 3 kez de VAR olarak İstanbul'un turuncu-lacivertli ekibinin maçlarında karar mercii oldu.



TRABZON'A HEP PALABIYIK

Bir diğer dikkat çekici nokta ise Trabzonspor'un maçlarındaki Ali Palabıyık damgası oldu. Palabıyık, bu sezon tam 5 kez bordo-mavili takımın maçlarını orta hakem olarak yönetirken, 5 kez VAR görevi aldı. Palabıyık'ın özellike şampiyonluk yarışındaki iki maçtaki hataları ise hiç unutulmadı. 3. hafta F.Bahçe-Trabzon arasında 1-1 biten maçta Nwakaeme'nin penaltısını es geçen hakem, 9. haftada 1-1 biten Başakşehir maçında ise Crivelli'nin elle kestiği top için penaltı vermedi, Skrtel'in de kırmızısını atladı.

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