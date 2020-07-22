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Kovac'tan flaş sözler! Onyekuru...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , 'da forma giyen kiralık yıldızı 'yu geri çağırarak herkesi şoke etmişti. Monaco'da görevden ayrılan teknik direktör Robert Moreno'nun yerine sözleşme imzalanan , Onyekuru'nun da aralarında bulunduğu genç isimlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:23 ABONE OL
Kovac'tan flaş sözler! Onyekuru...

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'da, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun geleceği merak konusu oldu. Teknik direktör Robert Moreno'nun yerine gelen Niko Kovac, takımın genç oyuncularıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İyi bir karışım yaratmak gerek" diyen Hırvat teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

Genç oyuncularla çalışmakta hiç sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Bilakis bunu yapmak beni mutlu eder. Kariyerim boyunca bu yönde birçok tecrübem oldu. Red Bull Salzburg'da olsun, Hırvatistan Genç Milli Takımı'nda olsun... Mesela, Kovacic'in gelişimini görmek beni mutlu ediyor. Monaco'da da genç oyuncularla iyi çalışacağımızı ve onları yeniden takıma döndüreceğimizi düşünüyorum. Zaten kulüp genç oyuncu yetiştirmesiyle biliniyor. Gençlerin varlığı tecrübeli futbolcular için de bir baskı unsuru...

Bu sözler, Onyekuru'nun takımda kalacağı şeklinde de yorumlandı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonluk kiralık dönemin ardından Monaco'ya geri dönmüştü. (Fotomaç)

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Kovac'tan flaş sözler! Onyekuru...
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