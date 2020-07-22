Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Galatasaray'da bu sezon hayal kırıklıklarıyla noktalandı. Ligde 5.'lik mücadelesi veren Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a elenerek çeyrek finalde veda etmişti.
Büyük umutlarla gidilen Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge'ün olduğu gruba düşülmüş ve yalnızca son maçta Brugge ağlarına bir gol atılabilmişti.
Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı.
Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.
ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ
Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi.
Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi.
Fotomaç'ın haberine göre Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.