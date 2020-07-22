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Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Bu sezonu istediği şekilde noktalayamayan 'da gözler gelecek sezona çevrilmiş durumda. Oyuncuların geleceklerine yatırım yapacaklarını belirten , transferde de buna göre adımlar atıyor. İşte Aslan'ın, Monaco'nun bırakmak istemediği Onyekuru'nun yerine düşündüğü o isim...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 08:59 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:01 ABONE OL
Onyekuru'nun yerine süper kanat!

'da bu sezon hayal kırıklıklarıyla noktalandı. Ligde 5.'lik mücadelesi veren Aslan, 'nda da 'a elenerek çeyrek finalde veda etmişti.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Büyük umutlarla gidilen Şampiyonlar Ligi'nde ise , ve 'ün olduğu gruba düşülmüş ve yalnızca son maçta Brugge ağlarına bir gol atılabilmişti.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Bu sezonu bir an önce unutmak isteyen , gözünü gelecek sezona dikti.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve çalışmalarına son sürat devam eden , Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Sarı-kırmızılı takım, ekiplerinden Heerenveen'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Bu sezon ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Teknik Direktörü ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ

Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin edilmesini istedi.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara döneminde 'den gelen teklifi geri çevirmişti.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!

Fotomaç'ın haberine göre ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.

Onyekuru'nun yerine süper kanat!
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Onyekuru'nun yerine süper kanat!
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