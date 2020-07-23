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'ye müjde! ...

gündemini en çok meşgul eden konulardan biri de ... Yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı için idmanlara çıkmadığı iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertlilerin son antrenmanında yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 21:10 Son Güncelleme: 23.7.2020 21:11 ABONE OL
Fenerbahçe'ye müjde! Luiz Gustavo...

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo için transfer söylentileri ayyuka çıkmıştı. Bir süredir sarı-lacivertli takımın paylaştığı antrenman görüntülerinde yer almayan Brezilyalı futbolcunun Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti. Ancak son yaşanan gelişme Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti.

İDMANDA YER ALDI!
Bir süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ettiği idmanda yer aldı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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Fenerbahçe'ye müjde! Luiz Gustavo...
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