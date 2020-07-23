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Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Sezon başında Marsilya'dan 'ye transfer olan , gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sakatlığından dolayı derbisine çıkamayan ve karşısında da oynamayacağı öğrenilen Luiz Gustavo'nun takımdan da ayrılacağı konuşuluyordu. Gelen haberlere göre Gustavo için 'nın iki dev kulübünün yanı sıra 'den de teklif var. İşte Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif edilen bedel ve sarı-lacivertlilerin şartları...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:30 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:32 ABONE OL
Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve saygısını kazanan , Fenerbahçe taraftarının ise kısa sürede sevgilisi haline geldi.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Ancak sezon başında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Gustavo'nun, sarı-lacivertlilerden ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Stoper oynamak istemediği için Marsilya'dan ayrılmak istediğini açıklayan Brezilyalı, 'de zaman zaman stoper oynamaya başlayınca şikayetini dile getirdi.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Bunun üzerine son maçlarda stoper oynatılmayan Gustavo, yine de sarı-lacivertli formayla aradığını bulamadı.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Sakatlığından dolayı derbisine oynayamayan ve karşılaşmasında da görev almayacak olan yıldız orta saha sezonu kapatmış oldu.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Bilindiği üzere dünya yıldızı orta saha için, Fransız kulüplerinin yakın takibi sürüyordu.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen 'un ardından bu kez de Monaco'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

, Gustavo için 'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken 'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Fransız basını da özellikle Olympique 'un oyuncuya olan ilgisini manşetlerine taşıdı.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

'nin Gustavo'yu 10 milyon Euro'dan az bir bedele göndermesi beklenmiyor.

Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

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Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber
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