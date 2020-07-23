Fransızlar Gustavo'yu duyurdu! Taraftarı üzen haber

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve saygısını kazanan Luiz Gustavo, Fenerbahçe taraftarının ise kısa sürede sevgilisi haline geldi.
Ancak sezon başında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Gustavo'nun, sarı-lacivertlilerden ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.
Stoper oynamak istemediği için Marsilya'dan ayrılmak istediğini açıklayan Brezilyalı, Fenerbahçe'de zaman zaman stoper oynamaya başlayınca şikayetini dile getirdi.
Bunun üzerine son maçlarda stoper oynatılmayan Gustavo, yine de sarı-lacivertli formayla aradığını bulamadı.
Sakatlığından dolayı Beşiktaş derbisine oynayamayan ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında da görev almayacak olan yıldız orta saha sezonu kapatmış oldu.
Bilindiği üzere dünya yıldızı orta saha için, Fransız kulüplerinin yakın takibi sürüyordu.
Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen Lyon'un ardından bu kez de Monaco'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
Lyon, Gustavo için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor.
Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.
Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken Premier Lig'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.
Fransız basınında yer alan haber