Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

'tan mecburi rotasyon! İşte maçı 11'i

'de takımın başına 'ın gelmesiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan , sezonu 'da kapatıyor. Yıldız futbolcularından yoksun olarak ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 de belirlendi. İşte , Boateng, , Lens, ve 'den yoksun Beşiktaş'ın ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 09:04 ABONE OL
Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

, 'in 34. ve son haftasında ile başkentte karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanan siyah- beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem sezonu mutlu bir şekilde bitirmek hem de hedefi olan üçüncülüğünü zorlamak amacında.

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. , 'ni yenerek Demir Grup 'un 'de karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Seri zaferlerle puanını 59'a yükselten , 60 puanlı 'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

6 FUTBOLCUDAN YOKSUN

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmasına ve 'ten yoksun çıkacak. maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Devre arasında 'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan ve de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Ayrıca, 'nın Lille takımı ile anlaşan da 'da oynanacak mücadelede görev yapmayacak.

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Flavio, Toure, H. İbrahim, Soner, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Mats

Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA