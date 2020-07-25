Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Kara Kartal, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanan siyah- beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem sezonu mutlu bir şekilde bitirmek hem de hedefi olan üçüncülüğünü zorlamak amacında.
Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
6 FUTBOLCUDAN YOKSUN
Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.
Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaşan Burak Yılmaz da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Flavio, Toure, H. İbrahim, Soner, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Mats
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven