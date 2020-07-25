Beşiktaş'tan mecburi rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Kara Kartal, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanan siyah- beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem sezonu mutlu bir şekilde bitirmek hem de hedefi olan üçüncülüğünü zorlamak amacında.