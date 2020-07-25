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kararı! İspanyollar açıkladı

Sezon başında 'a kiralanan ancak performansı nedeniyle devre arasında 'a gönderilen için kulübü kararını verdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunan İspanyol ekibi, genç yıldızı yeniden kiralayacak.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 11:23 ABONE OL
Emre Mor kararı! İspanyollar açıkladı

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını ise Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Emre Mor, kulübünde istenmeyen kişi ilan edildi. İspanyol basınından Marca'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre genç futbolcu, Celta Vigo'da yeni sezon için kadroda düşünülmüyor.

Haberde İspanyol ekibinin, 13 milyon Euro ile tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumunda olan milli futbolcuyu satması durumunda büyük zarar edeceği ifade edildi. Bu nedenle Celta Vigo'nun yeni sezonda da genç yıldızı kiralamak istediğine ve bu nedenle kulüp arandığına vurgu yapıldı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta skor üretememişti. Devre arası transfer döneminde Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, burada da yalnızca 2 maça çıkabildi.

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Emre Mor kararı! İspanyollar açıkladı
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